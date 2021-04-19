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Погибший на Донбассе военный приехал из Грузии (фото)

19 апреля, 01:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

18 апреля вооруженные формирования России обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников

Из-за обстрелов боевиков на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Давид Шартава.

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Об этом сообщили в 128-й ОГШБр.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции объединенных сил, в результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович", – говорится в сообщении.

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В то же время издание "Новинарня" сообщило, что Давид (Дато) Шартава – грузин из Тбилиси, который вошел в ВСУ в составе "Грузинского легиона". На Донбассе воевал с первых лет российской агрессии.

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Ранее мы сообщали, что 18 апреля вооруженные формирования России обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников.

Мы также сообщали, что 12 апреля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс военные погибшие ООС
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