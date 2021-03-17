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Провокація бойовиків в ТКГ: Україна вийшла з політичної підгрупи

17 березня, 18:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Від бойовиків в переговорах бере участь засуджена за тероризм пропагандистка Майя Пирогова

Делегація України в Тристоронньої контактній групі відмовилася від чергового раунду переговорів у політичній підгрупі через провокацію з боку бойовиків – введення засудженої терористки.

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Про це заявив 17 березня на своїй сторінці в Facebook журналіст, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва та її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас", – пише Гармаш.

В результаті дій бойовиків звіт політичної групи та робота всієї підгрупи загалом опинился заблоковані.

При цьому робота в інших робочих групах (де немає Пироговой) триває.

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Майя Пирогова. Фото: скріншот

Майя Пирогова. Фото: скріншот

Варто зазначити, що в 2018 році суд в Чернівцях заочно засудив Майю Пирогову до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за "створення терористичної групи чи терористичної організації". Вона відповідала за пропаганду на сайтах бойовиків і очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації" так званої "ДНР".

2 березня вона стала однією з представників бойовиків, якій виступити на засіданні Тристоронньої контактної групи.

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