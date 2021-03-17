Провокация боевиков в ТКГ: Украина вышла из политической подгруппы

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за провокации со стороны боевиков – введения осужденной террористки.
Об этом заявил 17 марта на своей странице в Facebook журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас", – пишет Гармаш.
В результате действий боевиков отчет политической группы и работа всей подгруппы целиком оказались заблокированы.
При этом работа в остальных рабочих группах (где нет Пироговой) продолжается.
Стоит отметить, что в 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Она отвечала за пропаганду на сайтах боевиков и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" так называемой "ДНР".
2 марта она стала одной из представителей боевиков, которой выступить на заседании Трехсторонней контактной группы.
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