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Провокация боевиков в ТКГ: Украина вышла из политической подгруппы

17 марта, 18:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

От боевиков в переговорах участвует осужденная за терроризм пропагандистка Майя Пирогова

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе отказалась от очередного раунда переговоров в политической подгруппе из-за провокации со стороны боевиков – введения осужденной террористки.

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Об этом заявил 17 марта на своей странице в Facebook журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас", – пишет Гармаш.

В результате действий боевиков отчет политической группы и работа всей подгруппы целиком оказались заблокированы.

При этом работа в остальных рабочих группах (где нет Пироговой) продолжается.

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Майя Пирогова. Фото: скриншот

Майя Пирогова. Фото: скриншот

Стоит отметить, что в 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за "создание террористической группы или террористической организации". Она отвечала за пропаганду на сайтах боевиков и возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации" так называемой "ДНР".

2 марта она стала одной из представителей боевиков, которой выступить на заседании Трехсторонней контактной группы.

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