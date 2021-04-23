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Путін запрошує Зеленського у РФ: Кравчук назвав умову для приїзду

23 квітня, 22:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент РФ Володимир Путін запрошує президента України Володимира Зеленського для того, щоб поговорити про двосторонні відносини, однак це має бути тільки коли закінчиться війна та території повернуться в склад України.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

"Наша позиція має бути такою: поки іде війна, поки Росія – агресор і активно руйнує відносини, і мови бути не може про відновлення, або більш точні відносини між Росією та Україною", – сказав Кравчук.

Він зазначив, що Зеленський за два роки війни на Донбасі був 22 рази, водночас Путін – жодного.

"Він бачить руйнацію і бачить, що там відбувається. Путін не знає і не бачить. Ось він каже: я приїду, ми зустрінемося в будь-якій точці Донбасу і він побачив би наслідки його політики. Але він каже: ні, ми цього питання не обговорюємо, нехай це питання Україна обговорює з "ДНР" та "ЛНР", – зауважив Кравчук.

Тому мова про двосторонні відносини може бути тільки в тому випадку, коли закінчиться війна на Донбасі та коли території повернуться в склад України.

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