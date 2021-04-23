Путин приглашает Зеленского в РФ: Кравчук назвал условие для приезда

Президент РФ Владимир Путин приглашает президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, однако это должно быть только когда закончится война и территории вернутся в состав Украины.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

"Наша позиция должна быть такой: пока идет война, пока Россия – агрессор и активно разрушает отношения, и речи быть не может о восстановлении или более точных отношениях между Россией и Украиной", – сказал Кравчук.

Он отметил, что Зеленский за два года войны на Донбассе был 22 раза, в то же время Путин – ни одного.

"Он видит разрушение и видит, что там происходит. Путин не знает и не видит. Вот он говорит: я приеду, мы встретимся в любой точке Донбасса и он увидел бы последствия его политики. Но он говорит: нет, мы этот вопрос не обсуждаем, пусть это вопрос Украины обсуждает с "ДНР" и "ЛНР", – отметил Кравчук.

Поэтому речь о двусторонних отношениях может быть только в том случае, когда закончится война на Донбассе и когда территории вернутся в состав Украины.

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