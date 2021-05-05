Катували, били і погрожували: прокуратура взялася за двох бойовиків "ДНР"

Обидва зрадника України знущалися над українськими військовими в одній і тій же тюрмі в колишній будівлі СБУ в Донецьку

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом бойовикам т.зв. "ДНР" за тортури українських військових. Їм інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими і порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Слідчі встановили, що один з підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній з в'язниць, яка була облаштована в захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з українських батальйонів територіальної оборони.

"З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різним частинам тіла", – повідомили в прокуратурі.

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Другий підозрюваний з квітня 2014 по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж в'язниці, принижував українських військовослужбовців, словесно ображаючи, залякуючи їх і погрожуючи їх життю.

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Такі дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими. У ОГП нагадали, що вже встановлено понад 250 випадків тортур над військовими і цивільниими в цій в'язниці "ДНР". Всього в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних в'язниць, де бойовики утримували більше 3500 людей.

Як стало відомо виданню ГОРДОН, мова йде про бойовиків Євгена Соколов і Валерія Пеліхатого:

Соколов є членом "комендантської роти ДНР".

Пеліхатий також представляє "окремий комендантський полк 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил РФ (в/ч 08816)".

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня СБУ спіймала ватажка групи терористів на Донбасі, які підірвали міст і викрадали місцевих жителів.

Також СБУ затримала агента "ЛНР", який працював у сервісному центрі МВС.