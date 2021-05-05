Пытали, избивали и угрожали: прокуратура взялась за двух боевиков "ДНР"

Оба предателя Украины издевались над украинскими военными в одной и той же тюрьме в бывшем здании СБУ в Донецке

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении двум боевикам т.н. "ДНР" за пытки украинских военных. Им инкриминируют жестокое обращение с военнопленными и нарушение законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следователи установили, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из тюрем, которая была обустроена в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из украинских батальонов территориальной обороны.

"С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела", – сообщили в прокуратуре.

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Второй подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 года, будучи охранником той же тюрьмы, унижал украинских военнослужащих, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

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Такие действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. В ОГП напомнили, что уже установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских в этой тюрьме "ДНР". Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных тюрьмах, где боевики удерживали более 3500 человек.

Как стало известно изданию ГОРДОН, речь идет о боевиках Евгении Соколове и Валерии Пелихатом:

Соколов является членом "комендантской роты ДНР".

Пелихатый также представляет "отдельный комендантский полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа вооруженных сил РФ (в/ч 08816)".

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля СБУ поймала главаря группы террористов на Донбассе, которые подорвали мост и похищали местных жителей.

Также СБУ задержала агента "ЛНР", который работал в сервисном центре МВД.