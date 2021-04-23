РФ на Донбасі готує масове вбивство на Великдень: хочуть атакувати церкву

Окупантам мало обстрілів на передовій - тепер хочуть влаштувати провокації на Великдень з вбивством мирних жителів. А на фронті планують атакувати свої ж позиції і звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.
Українська розвідка дізналася, що 25 квітня окупанти планують проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння і військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується у ЗСУ.
Одна з таких провокацій повинна бути здійснена на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу". Вони отримали відповідні вказівки від своїх кураторів з імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілкової бригади "2-го армійського корпусу" з метою руйнування позицій і нанесення втрат бойовикам. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.
Але і це ще не все. Російське командування спланувало теракти під час проведення великодньої служби в одній з релігійних установ Московського патріархату, що може привести до масових втрат серед прихожан.
"Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська", – заявили в ООС.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна викрила РФ у черговій брехні на Донбасі - окупанти звинуватили українських військових в обстрілі мирних жителів з важкої артилерії.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк