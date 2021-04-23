РФ на Донбасі готує масове вбивство на Великдень: хочуть атакувати церкву

Поки українці готуються відзначати свято, агресор вже запланував теракти і провокації – розвідка розкрила плани окупантів

Окупантам мало обстрілів на передовій - тепер хочуть влаштувати провокації на Великдень з вбивством мирних жителів. А на фронті планують атакувати свої ж позиції і звинуватити в цьому ЗСУ.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Українська розвідка дізналася, що 25 квітня окупанти планують проведення низки провокацій проти України з використанням озброєння і військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується у ЗСУ.

Одна з таких провокацій повинна бути здійснена на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу". Вони отримали відповідні вказівки від своїх кураторів з імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілкової бригади "2-го армійського корпусу" з метою руйнування позицій і нанесення втрат бойовикам. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Але і це ще не все. Російське командування спланувало теракти під час проведення великодньої служби в одній з релігійних установ Московського патріархату, що може привести до масових втрат серед прихожан.

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"Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська", – заявили в ООС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна викрила РФ у черговій брехні на Донбасі - окупанти звинуватили українських військових в обстрілі мирних жителів з важкої артилерії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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