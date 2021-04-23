Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

РФ на Донбассе готовит массовое убийство на Пасху: хотят атаковать церковь

23 апреля, 16:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока украинцы готовятся отмечать праздник, агрессор уже запланировал теракты и провокации – разведка раскрыла планы оккупантов

Оккупантам мало обстрелов на передовой – теперь хотят устроить провокации на Пасху с убийством мирных жителей. А на фронте планируют атаковать свои же позиции и обвинить в этом ВСУ.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Украинская разведка узнала, что 25 апреля оккупанты планируют проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется у ВСУ.

Одна из таких провокаций должна быть осуществлена на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса". Они получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады "2-го армейского корпуса" с целью разрушения позиций и нанесения потерь боевикам. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

В тренде
На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

Но и это еще не все. Российское командование спланировало теракты во время проведения пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

Реклама

"Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина уличила РФ в очередной лжи на Донбассе – оккупанты обвинили украинских военных в обстреле мирных жителей из тяжелой артиллерии.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс Пасха провокации

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в РоссииВласть
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)Россия
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по Донбассу
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по ДонбассуВласть
Боевики что-то задумали: прячут
Боевики что-то задумали: прячут "Грады" в жилых кварталах и вывели на полигон 40 танковУкраина
Россия подтвердила стягивание
Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с УкраинойРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять