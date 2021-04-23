РФ на Донбассе готовит массовое убийство на Пасху: хотят атаковать церковь

Пока украинцы готовятся отмечать праздник, агрессор уже запланировал теракты и провокации – разведка раскрыла планы оккупантов

Оккупантам мало обстрелов на передовой – теперь хотят устроить провокации на Пасху с убийством мирных жителей. А на фронте планируют атаковать свои же позиции и обвинить в этом ВСУ.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Украинская разведка узнала, что 25 апреля оккупанты планируют проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется у ВСУ.

Одна из таких провокаций должна быть осуществлена на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса". Они получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады "2-го армейского корпуса" с целью разрушения позиций и нанесения потерь боевикам. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Но и это еще не все. Российское командование спланировало теракты во время проведения пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

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"Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина уличила РФ в очередной лжи на Донбассе – оккупанты обвинили украинских военных в обстреле мирных жителей из тяжелой артиллерии.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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