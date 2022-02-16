Рінат Ахметов у Маріуполі: за 100 км від рідного Донецька пульс підстрибнув до 180

Пізніше Ахметов зазначив, що спілкування з колективами проходить у такій теплій атмосфері, що хвилювання минає

Ахметов був на підприємствах "Азовсталі" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча гурту "Метінвест" у Маріуполі / Колаж "Сьогодні"

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов розповів, що через хвилювання в 100 км від рідного Донецька у нього підстрибнув пульс до 180.

Про це підприємець говорив під час відвідин підприємств "Азовсталь" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча гурту "Метінвест" у Маріуполі.

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"Я на рідній землі. У мене таке хвилювання. Я взагалі дуже радий вас бачити. Дякую вам за можливість, за зустріч. Коли їхали із Запоріжжя, побачили знак "Донецьк 100 км". У мене відразу пульс 180, я розхвилювався. Я дуже радий бути тут", – поділився Ахметов.

Пізніше Ахметов зазначив, що спілкування з колективами відбувається у такій теплій атмосфері, що хвилювання минає.

Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова – один із найбільших благодійних в Україні. Він створив власний музей "Голоси мирних". У ньому найбільша у світі колекція історій мирних жителів, які постраждали від конфлікту внаслідок військової агресії Росії на території України. Фонд планує зібрати 100 тисяч свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

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"Це загальна картина дуже важлива для нас не лише як для фонду, а й для країни загалом. Тому що з цих свідчень поступово формується колективна пам'ять", – наголосила член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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