Ринат Ахметов в Мариуполе: в 100 км от родного Донецка пульс подпрыгнул до 180

Позже Ахметов отметил, что общение с коллективами проходит в такой теплой атмосфере, что волнение проходит

Ахметов был на предприятиях "Азовстали" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе / Коллаж "Сегодня"

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов рассказал, что из-за волнения в 100 км от родного Донецка у него подпрыгнул пульс до 180.

Об этом предприниматель говорил во время посещения предприятий "Азовсталь" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

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"Я нахожусь на родной земле. У меня такое волнение. Я вообще очень рад вас видеть. Спасибо вам за возможность, за встречу. Когда ехали из Запорожья, увидели знак "Донецк 100 км". У меня сразу пульс 180, я разволновался. Я очень рад быть здесь", – поделился Ахметов.

Позже Ахметов отметил, что общение с коллективами проходит в такой теплой атмосфере, что волнение проходит.

Фонд Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова – один из крупнейших благотворительных в Украине. Он создал собственный музей "Голоса мирных". В нем — самая большая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от конфликта в результате военной агрессии России на территории Украины. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

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"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих свидетельств понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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