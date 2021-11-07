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Росія активно використовувала безпілотники для атаки ЗСУ на Донбасі: що кажуть у ТКГ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 14:46
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На озброєні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Окупанти на Донбасі порушують "тишу"
Окупанти на Донбасі порушують "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

В останні два дні російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України.

Про це пише прес-служба ТКГ.

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Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20, які системно та грубо порушують окупаційні війська.

6 листопада у напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

Крім цього, 7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські окупанти використали ще два безпілотники.

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"У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України" , – йдеться у повідомленні.

У ТКГ нагадали, що Збройні Сили України мають право вести вогонь у відповідь у разі загрози життю та здоров'ю свого військового персоналу та мирних жителів.

Окупанти на Донбасі

Минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

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Де стріляли?

  • Біля Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • У районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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