Росія готується до вторгнення вглиб України – розвідка

Російські окупаційні війська завершили підготовку до наступу вглиб території України.

Реклама

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними відомства, РФ хоче розширити військову присутність на території так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом введення своїх регулярних сил під виглядом миротворців.

Військовий наступ Кремль мотивуватиме необхідністю захисту в самопроголошених республіках "російських громадян".

"Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – сказано в повідомленні.

Реклама

Також наголошується, що Москва доручила своїм дипломатам і пропагандистам "висвітлювати і роз'яснювати" світовій спільноті це як відповідь на нібито агресивні дії України.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що з території Росії на Донбас заїхали кадрові російські військові для укомплектування підрозділів бойовиків, причому зробили це таємно під виглядом навчань.

Також ми писали, що на Донбасі за минулу добу, 31 березня, бойовики п'ять разів порушили режим тиші.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама