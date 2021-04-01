Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведка

Российские оккупационные войска завершили подготовку к наступлению вглубь территории Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным ведомства, РФ хочет расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

Военное наступление Кремль будет мотивировать необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках "российских граждан".

"Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Москва поручила своим дипломатам и пропагандистам "освещать и разъяснять" мировому сообществу это как ответ на якобы агрессивные действия Украины.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что с территории России на Донбасс заехали кадровые российские военные для укомплектования подразделений боевиков, причем сделали это скрытно под видом учений.

Также мы писали, что на Донбассе за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим тишины.

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