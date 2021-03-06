Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту

Росія постачає на Донбас заборонені у світі міни і влаштовує пастки навіть для мирних жителів. А вздовж усієї лінії фронту триває війна з ворожими снайперами, які полюють на наших бійців під прикриттям обстрілів. Про нову тактику ворожих стрільців військові розповіли кореспондентові "Сьогодні".

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Позиції українських бійців біля Хутора Вільний з трьох боків оточені противником.

"Перемир’я – тільки на папері і по телевізору. А так – немає ніякого перемир’я", – кажуть нам військові.

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Про Хутір Вільний чи не щодня пишуть у зведеннях штабу ООС. Бойовики постійно змінюють тактику. Чітко б’ють по бійницях, варто лише визирнути звідти. Тож хлопці тут вкрай обережні. А ще, кажуть бійці, їх намагаються зловити, так би мовити, на живця. Провокують на вогонь у відповідь, аби підставити під кулю снайпера. Ця тактика діє вздовж усієї лінії фронту.

"Під час обстрілів ми поховалися, грубо кажучи, и вони нічого нам не можуть зробити. А так – результат на лице. Статистика нам говорить, нажаль, про те, що у нас втрати кожного місяця. Двохсоті від снайперської кулі", – каже військовий.

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І від початку року бойовики почали дистанційно мінувати територію. Використовують заборонені міжнародними конвенціями міни. Постачає їх на Донбас Росія. Це міни ПОМ-2. Вони дуже підступні. Тільки на одній позиції за ніч ворог може накидати зо два десятки таких пасток.

"Вони дистанційно, вони можуть спрацювати в будь-який момент, якщо їх не знайшли і не знешкодили. Не обов'язково на неї наступати або чіпляти. Можеш поруч проходити, вона спрацює", – зазначають бійці.

Коли ворог закидає міни – часто вони залітають у житлові квартали. Вояки певні – противник це робить навмисне. А сама тактика – один з елементів гібридної війни. Так хочуть змусити місцевих повірити в те, що у їхніх стражданнях винна українська армія, а не бойовики.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики продовжують порушувати домовленості Тристоронньої контактної групи. 5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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