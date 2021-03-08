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Росія жорстко "спалилася" на Донбасі: бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ (фото)

8 березня, 15:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Безпілотник впав на позиції ЗСУ, і там виявили дещо цікаве

Українські військові на Донбасі захопили російський безпілотник Zala 421-08-M, який, як виявилося, належить ФСБ РФ. Про це повідомив в Facebook журналіста телеканалу "Україна" Олександр Махов.

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"Черговий доказ участі РФ у війні на Донбасі", – написав він і показав фото.

БПЛА впав неподалік позицій воїнів, армійці забрали його до себе. Виявилося, що апарат зламався під час польоту в результаті виходу з ладу батареї живлення. Але найцікавіше було далі.

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"На пошкодженій батареї армійці знайшли голографічну бірку з написом "ФСБ РФ" з серійним номером. Справа в тому, що в РФ всі державні закупівлі повинні бути маркованими для запобігання корупції. Тому, виходить, що цей безпілотник був куплений ФСБ і відправлений на Донбас", – зазначив Махов.

Такий тип військового легкого безпілотника здатний заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за минулу добу бойовики 5 разів обстрілювали позиції української армії, застосувавши при цьому заборонене озброєння.

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Донбас БПЛА безпілотники ФСБ РФ

Джерело: Сьогодні

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