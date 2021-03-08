Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия жестко "спалилась" на Донбассе: бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ (фото)

8 марта, 15:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Беспилотник упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное

Украинские военные на Донбассе захватили российский беспилотник Zala 421-08-M, который, как оказалось, принадлежит ФСБ РФ. Об это сообщил в Facebook журналиста телеканала "Украина" Александр Махов.

Реклама

"Очередное доказательство участия РФ в войне на Донбассе", – написал он и показал фото.

БПЛА упал неподалеку позиций воинов, армейцы забрали его к себе. Оказалось, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания. Но самое интересное было дальше.

В тренде
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции
Реклама

"На поврежденной батарее армейцы нашли голографическую бирку с надписью "ФСБ РФ" с серийным номером. Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", – отметил Махов.

Такой тип военного легкого беспилотника способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошлые сутки боевики 5 раз обстреливали позиции украинской армии, применив при этом запрещенное вооружение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс бпла беспилотники ФСБ РФ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых
На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненыхДонбасс
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с ДонбассаВласть
Насиловали и снимали на видео школьницу: в Мариуполе перед судом предстанут двое подростков
Насиловали и снимали на видео школьницу: в Мариуполе перед судом предстанут двое подростковДонбасс
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащихДонбасс
У Путина назвали
У Путина назвали "красную линию" для России по ДонбассуВласть
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять