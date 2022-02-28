Росіяни з "Градів" обстріляли евакуаційний транспорт у Волноваху

Люди у Волновасі вже третій день під обстрілами без води, їжі та електрики

Окупанти вбивають мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Евакуаційний транспорт, відправлений вранці 28 лютого до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення - колона потрапила під обстріл російських "Градів".

Про це написав голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко у Facebook.

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За його словами, весь склад евакуаційної колони цілий і зараз перебуває в укриттях.

"Але! Зранку своїм ходом з Волновахи виїхало з десяток легкових автівок та успішно прослідували у бік Вугледара. Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям", – написав Кириленко.

Він додав: щойно вщухнуть обстріли, спробу евакуювати людей повторять.

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"Вкотре звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом відреагувати на гуманітарні потреби людей і сприяти утворенню зеленого коридору для евакуації жителів Волновахи. Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти" – зазначив Кириленко.

ЗСУ відбили місто, але РФ перетворила його на руїни

На південному заході Донецької області українські військовослужбовці відбили Волноваху. Про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко в Facebook.

"Волноваха – наша! Щоправда, рашисти перетворили її на руїни", – написала вона.

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Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є вбиті цивільні, трупи на вулицях. Люди ховаються по підвалах. Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості.

У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює. На генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. На даний час там перебуває 11 поранених.

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