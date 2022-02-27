Волноваха – наша! ЗСУ відбили місто, але РФ перетворила його на руїни

Сильно постраждала інфраструктура міста, є вбиті цивільні, трупи лежать прямо на вулицях

У Донецькій області продовжується протистояння / Фото: Колаж: Сьогодні

На південному заході Донецької області українські військовослужбовці відбили Волноваху.

Про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко в Facebook.

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"Волноваха – наша! Щоправда, рашисти перетворили її на руїни", – написала вона.

Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є вбиті цивільні, трупи на вулицях. Люди ховаються по підвалах. Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості.

У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює. На генераторах. Але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. На даний час там перебуває 11 поранених .

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але його вже зустріли вогнем наші захисники.

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