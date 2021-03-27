Найбільша втрата ЗСУ. Все, що відомо про обстріл під Шумами

Втрати 26 березня стали найважчими за увесь час підписаного минулого літа "перемир'я"

26 березня стане одним з багатьох темних днів в історії війни на Донбасі. Цього дня окупанти влаштували чергове загострення з важкими втратами для української армії – четверо загиблих і двоє поранених.

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Ситуація не могла пройти непоміченою. На неї відреагували на Банковій і в Верховній Раді, і, ймовірно, це не лишиться поза увагою й у "нормандських" партнерів.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про обстріл позицій Об'єднаних сил під Шумами.

Що сталося?

26 березня в прес-центрі ООС повідомили про чергове порушення перемир'я на Донбасі – обстріл позицій під Майорськом обійшовся без наслідків, однак під Шумами ЗСУ пощастило менше.

Результат: четверо загиблих і двоє поранених бійців. Це найбільша втрата України на Донбасі за добу від початку "перемир'я", укладеного в червні 2020 року.

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Як і багато разів до цього, бойовики використовували заборонені "Мінськом" озброєння: 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Службовці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь, але відібраних життів це вже не поверне.

Відео: Сьогодні

Що відомо про загиблих?

Підполковник Сергій Коваль. Фото: facebook.com/deminingcenter2641

Серед жертв опинився командир загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, підполковник Сергій Коваль.

Кадровий офіцер, який все своє професійне життя присвятив службі в Збройних силах України, Коваль брав участь в миротворчих операціях, а також з самого початку війни на Донбасі брав участь в АТО і ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими нагородами та відзнаками.

Товариші по службі відгукуються про нього, як про мудрого командира і патріота.

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Сергій Барнич. Фото: facebook.com/oleksandr.sokolovskyi

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Ще один загиблий – боєць воїн 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, житель Калуша в Івано-Франківській області Сергій Барнич. 11 січня він відсвяткував 47-річчя.

Як повідомив глава Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександр Соколовський, в грудні 2020 року Барнича нагородили грамотою Колуського міського голови і медаллю "За гідність і патріотизм".

Варто зазначити, що саме 10-я окрема гірничо-штурмова бригада змінила 503-го батальйону ВМС ЗСУ на лінії оборони під Горлівкою.

Реакція влади

Незабаром після трагедії президент Володимир Зеленський пообіцяв обговорити загострення на Донбасі з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Крім того, він доручив начальнику Генерального штабу України Сергію Корнійчуку вилетіти на місце події для з'ясування всіх обставин.

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Представники України в Тристоронній контактній групі теж отримали завдання: ініціювати позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук попередив, що Україна не жертвуватиме національними інтересамивідмовитися задля Мінських угод.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, в свою чергу, скликав термінову консультацію з політичними радниками лідерів держав-учасниць Нормандського формату.

Верховна Рада теж обговорить обстріл позицій ЗСУ. Як сказав спікер парламенту Дмитро Разумков, на найближчому засіданні діям ворога буде дано оцінку.

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