Счастье уже пару часов под обстрелами. Люди прячутся в укрытиях и готовятся к эвакуации

У города Счастье Луганской области сейчас происходит обстрел. Он не утихает уже несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил глава местной администрации Сергей Гайдай.
Сейчас люди находятся в подвалах из-за обстрелов.
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"У Счастья сейчас происходит обстрел. Он не утихает несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации. Мы уже знаем, куда вести людей", – говорит Сергей Гайдай.
Глава местной администрации говорит, что обстрелы продолжаются с целью, чтобы люди не могли оставаться в своих домах.
Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза
За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Чермалык – из минометов калибра 82 мм.
- Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
- Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Невельское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.