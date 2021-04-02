Ситуація на Донбасі: бойовики 14 разів порушили перемир'я

Протягом доби, 2 квітня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один із них – обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики відкрили вогонь поблизу населеного пункту Золоте-4. Там стріляли з мінометів 82-го калібру. Біля Світлодарська та Новотошківського використовували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкривали вогонь поблизу населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове. Обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Опитне обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу, а протитанкові гранатомети використали біля Водяного.

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Внаслідок обстрілів, двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Протягом доби бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру Красногорівки, в результаті одна людина отримала осколкове поранення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі бойовики зазнали великих втрат за минулий місяць. Примітно, що українські військові зрідка стріляли у відповідь.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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