Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Ситуация на Донбассе: боевики 14 раз нарушили перемирие

2 апреля, 19:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Три человека получили ранения

В течение суток, 2 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один из них – обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики открыли огонь вблизи населенного пункта Золотое-4. Там стреляли из минометов 82-го калибра. У Светлодарска и Новотошковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово. Обстреливали из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Опытное обстреливали из противотанкового ракетного комплекса, а противотанковые гранатометы использовали у Водяного.

В тренде
В Харьковской области пес две недели дрейфовал на тонком льду: как спасали собаку (видео)
Реклама

Вследствие обстрелов, двое бойцов ВСУ получили ранения. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

В течение суток боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Красногоровки, в результате один человек получил осколочное ранение.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за прошедший месяц. Примечательно, что украинские военные изредка стреляли в ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс обстрелы ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)
На Донбассе застрелился боец ВСУ: в Сети показали шокирующее видео (18+)Донбасс
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязалаВласть
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)
Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)Украина
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потери
Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потериДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять