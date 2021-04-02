Ситуация на Донбассе: боевики 14 раз нарушили перемирие

В течение суток, 2 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один из них – обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики открыли огонь вблизи населенного пункта Золотое-4. Там стреляли из минометов 82-го калибра. У Светлодарска и Новотошковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь вблизи населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово. Обстреливали из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Опытное обстреливали из противотанкового ракетного комплекса, а противотанковые гранатометы использовали у Водяного.

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Вследствие обстрелов, двое бойцов ВСУ получили ранения. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

В течение суток боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Красногоровки, в результате один человек получил осколочное ранение.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за прошедший месяц. Примечательно, что украинские военные изредка стреляли в ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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