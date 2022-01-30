Ситуація на Донбасі. У зоні ООС другу добу немає обстрілів

Українські військові контролюють обстановку та виконують усі завдання зі стримування окупантів

На Донбасі ситуація спокійна. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 30 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала: 3 зенітні ракетні комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 артилерійських установок для буксирування, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївки, н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 артилерійських установок для буксирування на території одного об'єкта поблизу н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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