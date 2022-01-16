Танки та артилерія. Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Сім танків невстановленого типу повітряне спостереження ОБСЄ виявило на полігоні поблизу Новоселівки

Окупанти посилюють позиції на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Реклама

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:

3 зенітні ракетні комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 буксируваних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївки, н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 буксируваних артилерійських установок на території одного об’єкту неподалік н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Нагадаємо, що за період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневої поразки.

Реклама

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для поразки на позиціях підрозділів Об'єднаних сил", – інформує українська розвідка.

Доба в ООС

Минулої доби, 15 січня, та станом на 07:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Реклама

Раніше ми писали: