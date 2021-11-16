Смерть на ділянці та куля в шию: все про резонансне вбивство патрульного на Донбасі

Невідомі вкрали у патрульного пістолет. Вбивцю поліцейського продовжують шукати

Патрульному було 24 роки / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 листопада, у місті Рубіжне Луганської області у поліцейській дільниці вбили патрульного Олександра Фахруддінова. Йому було 24 роки.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі подробиці цього вбивства.

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Що трапилося

На території адмінбудинку знайшли тіло патрульного поліцейського із ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали пістолет патрульного.

Як ми з'ясували зі своїх джерел, патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

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"У будівлі йшов ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв його та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили сайту "Сьогодні" правоохоронці.

Куди поранили патрульного

Як ми з'ясували зі своїх джерел у правоохоронних відомствах, патрульного вбили пострілом у шию.

"Вбивцю поки не знайшли, але робиться все для його затримання та встановлення мотиву вбивства поліцейського", – повідомили правоохоронці.

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Пропрацював у поліції зовсім небагато

Олександру Фахруддінова на момент смерті було 24 роки. Він почав працювати у команді патрульної поліції Луганська область з 2017 року.

"Він із честю виконував службові обов'язки. У нашій пам'яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою", – повідомили у патрульній поліції України.



Загиблий патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. Фото: патрульна поліція України

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