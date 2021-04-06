Стали відомі імена українських захисників, які загинули 5 квітня на Донбасі

Внаслідок обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації на Донбасі вчора, 5 квітня, загинули двоє українських військових – Владислав Мороз і Віктор Гелебрант.

Молодший сержант Віктор Гелебрант був убитий пострілом в голову зі стрілецької зброї. Про це повідомили на сторінці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка в Facebook.

Зазначається, що 49-річний боєць знаходився на бойовому чергуванні, коли в нього вистрілив снайпер.

Про смерть Владислава Мороза повідомляється на сайті Монастирищенської міської громади.

"Загиблий, житель села Халаїдове Монастирищенської громади, проходив службу за контрактом. 5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників від снайперського вогню загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики укріплюють позиції у двох точках.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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