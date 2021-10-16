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Доба на Донбасі: окупанти 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений один військовий

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
16 жовтня, 07:21
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Станом на 7:00 ранку 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Окупанти 8 разів обстріляли українські позиції
Окупанти 8 разів обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

  • Біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс.
  • Неподалік Золотого-4 найманці скоїли два обстріли з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї.
  • В районі Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм.
  • В сторону Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
  • Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонено Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

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Українська сторона повідомила, що:

  • надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;
  • це відбулося в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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