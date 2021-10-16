Доба на Донбасі: окупанти 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений один військовий

Станом на 7:00 ранку 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Окупанти 8 разів обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Де стріляли?

Біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці скоїли два обстріли з мінометів калібру 120 мм і стрілецької зброї.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

В сторону Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонено Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військові затримали окупанта з пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Реклама

Українська сторона повідомила, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;

це відбулося в рамках робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Реклама

Читайте також