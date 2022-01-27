Доба на Донбасі: окупанти не порушили режим "тиші"

Українські військові контролюють ситуацію у зоні ООС

На Донбасі спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 січня, та на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

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"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, місія зафіксувала:

3 зенітних ракетних комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 артилерійських установок для буксирування, розміщених на полігонах поблизу н. п. Терново (57 км на схід від Донецька), Бугаївка, Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 артилерійських установок для буксирування на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

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