Доба на Донбасі. Окупанти знову порушили "тишу"

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишились незмінними

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 18 січня на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок дій ворога українські військові не постраждали.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік Пісків противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишились незмінними.

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Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині. Організація з безпеки та співробітництва в Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.