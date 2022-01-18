Доба на Донбасі. Окупанти знову порушили "тишу"

Станом на ранок 18 січня на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок дій ворога українські військові не постраждали.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
У бік Пісків противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.
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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишились незмінними.
Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення
Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині. Організація з безпеки та співробітництва в Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.
Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.
В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:
- 3 зенітних ракетних комплекси;
- 50 танків;
- 15 самохідних артилерійських установок;
- 10 буксированих артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька), Бугаївки, н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);
- 6 артилерійських установок, що буксируються, на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).