Доба на Донбасі: окупанти не порушили режим "тиші"

Українські військові контролюють ситуацію у зоні ООС

Більше доби на Донбасі немає обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 4 лютого, та на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:

3 зенітні ракетні комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 буксированих артилерійських установок, які розміщені на полігонах поблизу н. п. Терново (57 км на схід від Донецька), Бугаївка, Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 артилерійських установок, що буксируються, на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).