Доба на Донбасі: окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої зброї

Станом на 07:00 28 листопада порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Окупанти 5 разів порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 27 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

У районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

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"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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