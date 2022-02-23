Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Доба на Донбасі: окупанти майже 100 разів порушили "тишу", є загиблий і поранені

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 07:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Станом на 07:00 поточної доби з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів
Бойовики продовжують обстрілювали позиції українських військових
Бойовики продовжують обстрілювали позиції українських військових / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. В результаті обстрілу один український військових загинув.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Муратове – з БМ-21 "Град".
  • Кряківку- з БМ-21 "Град".
  • Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Травневе- з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Красногорівку – з протитанкових гармат МТ-12.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Мар'їнку – з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Жовте – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • Південне – з мінометів калібру 82 мм.
  • Піски – з мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Чермалик – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Станицю Луганську– з великокаліберних кулеметів.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Майорськ – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Шуми – з мінометів калібру 120 мм.
  • Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Опитне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
  • Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.

Порушення "тиші" 23 лютого

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Реклама

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

  • Три рази Новотошківське – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Золоте – з артилерії калібру 122 мм.
  • Попасну – з артилерії калібру 122 мм.
  • Південне – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Долар злетів на максимум за 4 роки: до чого готуватися українцям далі Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько Тупик імені Путіна. Як Росія заплуталася в кордонах "ЛДНР" Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Юлія Ткачук

Юлія Ткачук

Team Lead Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Travel The World
Крипторинок
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЗІРKIDS
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Мер говорить
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бла—Бла—Love
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Срачі прилетіли
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38065.07

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2652.48

Litecoin (LTC)

107.18

Ripple (XRP)

0.72

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Коронавірус за місяць

901 318

захворіло за місяць в Україні

+297%

Вакцинація
Станом на 22 лютого 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
15 175 097
Люди, які отримали мінімум одну дозу
15 712 648
Всього введених доз 30 887 745
Детальніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Дізнатись
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Нетрадиційна медицина – плюси та мінуси
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Rich stars ⭐
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми