Сутки на Донбассе: оккупанты почти 100 раз нарушили "тишину", есть погибший и раненые

По состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российских наемников на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Реклама

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Муратово – из БМ-21 "Град".

Кряковку- из БМ-21 "Град".

Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Майское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Девять раз Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

Южное – из минометов калибра 82 мм.

Пески – из минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Майорск – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Шумы – из минометов калибра 120 мм.

Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Дважды Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Каменку – из минометов калибра 120 мм.

"В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму", – говорится в сообщении.

Нарушение "тишины" 23 февраля

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Реклама

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новотошковское – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотое – из артиллерии калибра 122 мм.

Попасную – из артиллерии калибра 122 мм.

Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Читайте также: