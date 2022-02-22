У Попасній через обстріли бойовиків жителі залишилися без води

Робітники не можуть відновити електропостачання водонапірної станції

Без води залишилися об'єкти соціальної інфраструктури/Фото: колаж: "Сьогодні"

Через обстріли бойовиків жителі міста Попасна Луганської області залишилися без водопостачання. Зокрема, немає води в місцевій школі-гімназії, дитячому садку та поліклініці.

Про це повідомляє МВС України.

Реклама

Деталі

Під час обстрілів було пошкоджено електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3. Через агресію російських найманців робітники не можуть відновити електропостачання.

"У зв’язку з цим, подача води на центральну частину міста Попасна Сєвєродонецького району тимчасово здійснюватися не буде. Без водопостачання залишились 3312 абонентів", — йдеться в повідомленні.

Без води залишились місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об’єкти соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на дві-чотири тони, на території деяких з них знаходяться діючі свердловини.

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

Реклама

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщовик – з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Лебединське – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.

Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Є постраждалі та загиблі Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.

Шестеро отримали бойові травми.

Читайте також