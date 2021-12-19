Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Станом на 07:00, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише прес-служба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В бік Водяного ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Місія ОБСЄ зафіксувала минулої доби 279 порушень "тиші"

У Донецькій області СММ зафіксувала 101 порушення режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів невизначеного походження.

У Луганській області СММ зафіксувала 169 порушень режиму припинення вогню, зокрема 143 вибухи (15 вибухів від вихідного вогню та 128 вибухів невизначеного походження).

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