Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Окупанти знову порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це пише пресслужба ООС.

Реклама

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 07:00, 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йорка противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Реклама

СБУ затримала бойовика "ДНР"

На Донеччині правоохоронці викрили проросійського бойовика, який обстрілював українських воїнів та мирне населення в Авдіївці.

За словами бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював прострілку лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення жителі приватного сектору, розташованого поруч.

Крім того, учасник НЗФ "Схід" охороняв стратегічний об'єкт у "червоній зоні" – міст, зміцнював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час "комендантської години".

Реклама

За рік служби "на передовій" бойовик отримав близько 45 000 рублів та поранення. Тому 2016 року "боєць" дезертирував та переховувався.

Але бойовика затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше ми писали: