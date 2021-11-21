Доба на Донбасі: окупанти стріляли у напрямку Пісків

Станом на 07:00, 21 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

На Донбасі зафіксували одне порушення "тиші" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

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Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.

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"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район" , – зазначається у звіті.

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