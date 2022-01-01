Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового

#людина_цього_дня

1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…

На зустріч із героєм!