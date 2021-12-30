Учил детей воевать: на Донбассе будут судить главу военно-патриотических клубов "ДНР"

Участники проходили военную подготовку для дальнейшей службы

Детей воспитывали на идеях сепаратизма / Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области заочно будут судить основателя военно-патриотических клубов, которые вовлекали детей в военный конфликт. Правонарушителю может грозить до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

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Что известно

В 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса". В 2016 году он также создал военно-патриотический клуб "Спартанцы".

Кто брал участие

В псевдопатриотических клубах и военных лагерях принимали участие ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Их воспитывали на идеях сепаратизма и формировали ненависть к Украине.

Чему обучали детей

Дети проходили военную подготовку для дальнейшей службы в вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой республиканской гвардии "ДНР".

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Также детей учили навыкам рукопашного боя и пользованию оружием и приучали защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

Что говорят в прокуратуре

В суд уже направили обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Горловки. Его обвиняют в (ч. 1 статьи 258-3, части 3 статьи 260, части 1 статьи 304 УК Украины):

содействии террористической организации;

руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями;

вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность.

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