Танки и артиллерия. Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.
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В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:
- 3 зенитных ракетных комплекса;
- 50 танков;
- 15 самоходных артиллерийских установок;
- 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
- 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).
Напомним, что за период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения
"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.
Сутки в ООС
За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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