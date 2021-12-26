Тепер без додатку "Вдома"? В Україні можуть змінити правила для приїжджих із ОРДЛО

Верещук звернулася за допомогою до президента та прем'єр-міністра — і вони її підтримали

Багатьом складно розібратися з програмою / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі можуть скасувати обов'язкове встановлення програми "Вдома" при перетині контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук "Новинам Донбасу".

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За нинішніми вимогами програма "Вдома" повинна бути встановлена, щоб люди не йшли на обсервацію, якщо є негативний результат COVID-тесту, який теж потрібно пройти.

"У нас є обмеження через коронавірус. Люди, які перетинають КПВВ – і я побачила наскільки це проблема для пенсіонерів, для літніх людей, для жінок з дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ – вони повинні завантажити додаток "Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", – зазначила Верещук.

Вона додала, що багатьом складно розібратися, щоб завантажити додаток "Вдома".

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За словами Верещук, вона звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента та прем'єр-міністра країни.

"Я повернулася з Луганщини і прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони мене підтримали. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо цей обов'язковий додаток "Вдома" і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ" , – сказала Верещук.

Росія погодилася відкрити всі КПВВ на Донбасі

На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що відбулися 22 грудня, російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID-19 на окупованих територіях російською вакциною.

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Представник української делегації у ТКГ з питань Донбасу Сергій Гармаш уточнив, що всі КПВВ пропонувалося відкрити з 30 грудня до 10 січня.

Гармаш наголосив, що питання російських вакцин – це не компетенція ТКГ.

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