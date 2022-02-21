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Тиша тривала не довго: бойовики знову почали вести вогонь на Донбасі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 22:06
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Місцеві мешканці скаржаться на вибухи снарядів
Бойовики не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"
Бойовики не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецьку на деякий час припинилися вибухи снарядів. Однак тиша тривала не довго.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як розповідають місцеві мешканці, у Донецьку російські найманці припинили стріляти. Проте це тривало не довго, і бойовики знову активізувалися. Вони продовжують вести вогонь по українських позиціях, де живуть мирні мешканці.

Ситуація

  • Раніше розроблені санкції проти Росії мали намір запроваджувати за умови вторгнення російських військ на територію України. Питання заходів у відповідь на визнання сепаратистських утворень не розглядали окремо.
  • Вдень 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий запровадитисанкції проти Росії.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції до Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.
  • Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
  • Лише у разі воєнного вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.

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