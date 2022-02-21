Тиша тривала не довго: бойовики знову почали вести вогонь на Донбасі

Місцеві мешканці скаржаться на вибухи снарядів

Бойовики не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецьку на деякий час припинилися вибухи снарядів. Однак тиша тривала не довго.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як розповідають місцеві мешканці, у Донецьку російські найманці припинили стріляти. Проте це тривало не довго, і бойовики знову активізувалися. Вони продовжують вести вогонь по українських позиціях, де живуть мирні мешканці.

Ситуація

Раніше розроблені санкції проти Росії мали намір запроваджувати за умови вторгнення російських військ на територію України. Питання заходів у відповідь на визнання сепаратистських утворень не розглядали окремо.

Вдень 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії .

. Раніше президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції до Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.

мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив , що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.

, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі. Лише у разі воєнного вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.

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