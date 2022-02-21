Тишина продолжалась не долго: боевики снова начали вести огонь на Донбассе

В Донецке на время прекратились взрывы снарядов. Однако тишина продолжалась недолго.
Об этом сообщает "Сегодня".
Как рассказывают местные жители, в Донецке российские наемники перестали стрелять. Однако это длилось недолго, и боевики снова активизировались. Они продолжают вести огонь по украинским позициям, где живут мирные жители.
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Ситуация
- Ранее разработанные санкции против России намеревались вводить при условии вторжения российских войск на территорию Украины. Вопросы мер в ответ на признание сепаратистских образований не рассматривались отдельно.
- Днем 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в Россию должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе
- Только в случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.