Тяжкі бої тривають на Луганщині – в полон потрапили російські окупанти

Російські війська наступають за трьома напрямками області

Захоплені російські диверсанти. Фото штабу ООС

Тяжкі бої зараз відбуваються в районі проведення Операції об'єднаних сил. Як повідомляє штаб ООС, українські підрозділи оперативно реагують на обстановку та дають відсіч ворогові.

Станом на сьогодні у Луганській області:

Бої йдуть за Щастя та Станицю Луганську . Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися у нашу лінію оборони. У полон потрапили російські окупанти.

. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися у нашу лінію оборони. У полон потрапили російські окупанти. Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв вже знищено два російські танки та БТР.

На фото захоплені в районі Щастя окупанти:

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Бої під Сумами

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