Тяжелые бои ведутся на Луганщине – в плен попали российские оккупанты

Тяжелые бои сейчас происходят в районе проведения Операции объединенных сил. как сообщает штаб ООС, украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу.
По состоянию на сейчас в Луганской области:
- Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. В плен попали российские оккупанты.
- Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.
На фото захваченные в районе Счастья оккупанты:
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