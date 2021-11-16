Вбивство патрульного на Донбасі: підозрюють його колегу

Кримінальну справу передадуть представникам Державного бюро розслідувань

На Донбасі вбили поліцейського. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція Луганської області затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві патрульного у Рубіжному. Ним виявився працівник правоохоронних органів.

Про це повідомила прессекретарка поліції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

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Нові подробиці

Як розповіла Погукай, поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві патрульного у Рубіжному.

"Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування з кримінального провадження здійснюватиме Державне бюро розслідувань", – наголосила прессекретарка.

Який мотив вбивства?

Як розповіли в МВС сайту "Сьогодні", мотивом вбивства міг бути грошовий борг.

"Якщо це підтвердиться, з'ясовуватиметься хто кому був винен", – сказали нам у МВС.

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Що сталося

На території адмінбудинку знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали пістолет патрульного.

Як ми з'ясували зі своїх джерел, патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

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"У будівлі вели ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв її і, відповідно, перебував на службі сам. Наразі тривають посилені пошуки нападника", – повідомили сайту "Сьогодні" правоохоронці.

Куди поранили патрульного

Як ми з'ясували зі своїх джерел у правоохоронному відомстві, патрульного вбили пострілом у шию.

"Вбивцю поки що не знайшли, але робиться все для його затримання та з'ясування мотиву вбивства поліцейського", – повідомили правоохоронці.

Пропрацював у поліції зовсім небагато

Олександру Фахруддінову на момент смерті було 24 роки. Він почав працювати у команді патрульної поліції Луганської області в 2017 році.

"Він із честю виконував службові обов'язки. У нашій пам'яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом і надійним колегою", – повідомили у патрульній поліції України.

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