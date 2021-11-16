Убийство патрульного на Донбассе: подозревают его коллегу

Полиция Луганской области задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном. Им оказался работник правоохранительных органов.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
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Как рассказала Погукай, полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве патрульного в Рубежном.
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"Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований", – подчеркнула пресс-секретарь.
Какой мотив убийства?
Как рассказали в МВД сайту "Сегодня", мотивом убийства мог быть денежный долг.
"Если это подтвердится, будет выясняться кто кому был должен", – сказали нам в МВД.
Что случилось
На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.
Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.
"В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.
Куда ранили патрульного
Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительном ведомстве, патрульного убили выстрелом в шею.
"Убийцу пока не нашли, но делается все для его поимки и установления мотива убийства полицейского", – сообщили правоохранители.
Проработал в полиции совсем немного
Александру Фахруддинову на момент смерти было 24 года. Он начал работать в команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году.
"Он с честью выполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – сообщили в патрульной полиции Украины.
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