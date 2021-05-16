Україна хоче скасувати штрафи за в'їзд з ОРДЛО через Росію

Бойовики продовжують блокувати КПВВ на Донбасі і людям з окупованих територій доводиться їхати через територію країни-агресора

/ Фото: Олександр Махов, Сьогодні

Україна планує скасувати штрафи для українців, яким доводиться в'їжджати на підконтрольну територію з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію, оскільки бойовики блокують відкриття КПВВ.

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Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Донбасом Олексій Арестович в програмі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дім".

"Люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, вони штрафуються", – нагадав Арестович.

За його словами, віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою, оскільки вважає таку ситуацію неприпустимою, і вважає, що це питання буде вирішене цього літа.

"Звичайно ж, наші громадяни по обидві лінії фронту не повинні бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників", – підкреслив Арестович.

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Але скасувати такі штрафи непросто через деякі нюанси українського законодавства – зокрема зняття такої заборони потрібно узгодити з понад 10 відомствами.

Нагадаємо, представники України в ТКГ постійно порушують питання про розблокування пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі бойовиками, одна з пропозицій була зроблена перед Великоднем, але цього так і не відбулося.

Ми також повідомляли, що в Росії мають намір дозволити жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією