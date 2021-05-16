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Украина хочет отменить штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию

16 мая, 23:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе и людям с оккупированных территорий приходится ехать через территорию страны-агрессора

/ Фото: Александр Махов, Сегодня

Украина планирует отменить штрафы для украинцев, которым приходится въезжать на подконтрольную территорию из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию, поскольку боевики блокируют открытие КПВВ.

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Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются", – напомнил Арестович.

По его словам, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой, поскольку считает такую ситуацию недопустимой, и считает, что этот вопрос будет решен этим летом.

"Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы. Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих соотечественников", – подчеркнул Арестович.

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Но отменить такие штрафы непросто из-за некоторых нюансов украинского законодательства – в частности снятие такого запрета нужно согласовать с более 10 ведомствами.

Напомним, представители Украины в ТКГ постоянно поднимают вопрос о разблокировании пунктов въезда-выезда на Донбассе боевиками, одно из предложений было сделано перед Пасхой, но этого так и не произошло.

Мы также сообщали, что в России намерены разрешить жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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